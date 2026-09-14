RIMINI (ITALPRESS) – Due giorni per trasformare le polarità in valore. Il 22 e 23 ottobre prossimi, al Palacongressi di Rimini torna Z!ng (Zone of Innovation and Growth), l’evento di Var Group dedicato all’innovazione, alla tecnologia e alle persone. Due giornate pensate per ispirare, condividere esperienze e creare connessioni attraverso keynote internazionali, approfondimenti tecnologici, networking e momenti di confronto. Ad arricchire l’esperienza dei partecipanti saranno il Connect Cafè, la Z!ng Experience e gli spazi dedicati ai partner, pensati per favorire incontri, dialogo e contaminazione di idee.

La giornata del 22 ottobre si apre con la Sessione Plenaria “Symbionomy – Trasformiamo le polarità in valore”, il cuore pulsante di Z!ng. Sul palco si alterneranno speaker internazionali, manager, imprenditori e protagonisti del cambiamento per riflettere sulle sfide che stanno trasformando le organizzazioni: autonomia e sistema, scala e sartorialità, ambizione e umiltà, esseri umani e intelligenza artificiale. Ad accompagnare il racconto saranno l’opening show dei Twin Violins e la conduzione di Victoria Cabello, insieme agli interventi di Martin Lindstrom, Pim de Morree, David Marquet, Francesca Lollobrigida e Francesca Moriani, CEO di Var Group.

Nel pomeriggio, le Industry & Business Zone offriranno un programma di sessioni parallele dedicate alle community HR, Manufacturing e Retail, con esperienze, risultati e casi concreti sviluppati durante l’anno.

La giornata si concluderà con il Dinner Party, accompagnato dall’intrattenimento musicale dei Superpop.

La seconda giornata si apre con la decima edizione della Running Innovation, la corsa non competitiva di 5 km a sostegno del progetto La Casa del Miele di Aid4Mada Onlus in Madagascar. Un momento che unisce sport, solidarietà e partecipazione.

La mattinata prosegue con la Tech Session, dedicata ai principali trend dell’innovazione e alle tecnologie digitali. Sul palco, AWS, IBM, Microsoft e Veeam condivideranno visioni, strategie e casi concreti, affiancati dagli interventi di David Attisano, Head of Data Analysis & R&D di Ducati Corse, che racconterà come dati e intelligenza artificiale trasformano le informazioni raccolte in pista in vantaggio competitivo, e Davide Sarchioni, Art Curator and Consultant di Var Digital Art, che mostrerà come l’arte digitale possa diventare un abilitatore di innovazione e business.

A chiudere l’evento sarà una nuova sessione plenaria di Symbionomy, condotta da Victoria Cabello.

Inoltre, all’interno di Z!ng prende vita Be The Bridge – Between Polarities and Beyond, l’Hackathon dedicato all’open innovation che mette in connessione giovani talenti, aziende e professionisti per trasformare idee e prospettive diverse in soluzioni concrete. Ideato con il contributo della Corporate Academy di Var Group, l’Hackathon è uno spazio di collaborazione e co-progettazione in cui competenze, creatività e tecnologia si incontrano per affrontare challenge reali e generare valore per imprese e società. Più che una competizione, un’esperienza che dimostra come dall’incontro tra punti di vista differenti possano nascere nuove opportunità di innovazione.

– foto ufficio stampa Var Group –

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