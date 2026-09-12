Polizia Ferroviaria, formati a Cesena gli operatori del Nucleo Operativo Incidenti Ferroviari e Merci Pericolose

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto dal 7 all’11 settembre, al Centro di Addestramento della Polizia di Stato di Cesena, il corso di formazione destinato agli operatori della Polizia Ferroviaria che entreranno nel nuovo Nucleo Operativo Incidenti Ferroviari e Merci Pericolose (NOIFEMP), istituito con decreto del Capo della Polizia il 4 settembre 2026. Il Nucleo, si legge in una nota, “nasce dall’integrazione delle competenze del Nucleo Operativo Incidenti Ferroviari (NOIF) e del Nucleo Operativo Informativo Merci Pericolose (NOIMP), con l’obiettivo di rafforzare le capacità operative nei settori degli incidenti ferroviari e del trasporto di merci pericolose”.

Il percorso formativo, articolato in moduli teorici e pratici, ha coinvolto ingegneri, tecnici di enti istituzionali e professionisti delle imprese ferroviarie. Gli operatori saranno chiamati a fornire supporto tecnico e investigativo all’Autorità Giudiziaria e agli altri soggetti impegnati nella sicurezza del trasporto ferroviario. L’iniziativa “punta a elevare ulteriormente gli standard di sicurezza della rete ferroviaria nazionale, attraverso una crescente specializzazione del personale e il rafforzamento delle competenze nella gestione degli incidenti e dei rischi legati alle merci pericolose”.

– foto IPA Agency –

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