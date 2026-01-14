Cirielli a Baku per la VI Commissione Intergovernativa Italia-Azerbaigian

ROMA (ITALPRESS) – “Il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli ha presieduto con il Ministro dell’Energia Shahbazov la VI Commissione Intergovernativa Italia-Azerbaigian insieme a una delegazione con il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. Occasione per dare nuovo importante slancio a affrofondimento cooperazione in settori strategici”. Così su X l’Ambasciata Italiana a Baku. Cirielli ha tenuto anche consultazioni politiche con il vice ministro degli Esteri, Rzayev, ed è stato ricevuto inoltre dal ministro degli Esteri Bayramov.

