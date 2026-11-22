TORONTO (CANADA) (ITALPRESS) – Si è concluso con grande partecipazione di pubblico ed entusiasmo l’appuntamento al Columbus Centre di Toronto con il “Radioconcerto Show”, lo spettacolo musicale e narrativo ideato da Marco Marchese Borrelli, in arte Marcondiro, che ha visto la partecipazione straordinaria della cantante e conduttrice radio RAI Alma Manera.

L’evento, realizzato con il contributo della Società Dante Alighieri, ha rappresentato una tappa significativa delle celebrazioni internazionali dedicate a Guglielmo Marconi, nel doppio anniversario dei 130 anni dal suo primo brevetto (1896) e dei 125 anni dalla prima comunicazione wireless transatlantica (1901).

Sul palco del Columbus Centre, gli artisti hanno accompagnato gli spettatori in un emozionante viaggio dagli anni Venti ai Novanta, ripercorrendo settant’anni di storia e costume italiani attraverso le canzoni, le voci e le trasformazioni culturali che hanno segnato il Novecento. L’intreccio tra musica dal vivo, narrazione, testimonianze storiche e suggestioni sonore ha restituito alla radio il suo ruolo centrale nell’evoluzione della società e della comunicazione, coinvolgendo profondamente la platea italo-canadese e internazionale. Particolarmente apprezzati dal pubblico sono stati i momenti istituzionali e di approfondimento che hanno arricchito la serata: il contributo e la videointervista al principe Guglielmo Giovanelli Marconi, nipote dell’inventore della radio, e il saluto di Alessandra Ferraro, direttrice di Rai Isoradio, che hanno sottolineato il legame indissolubile tra l’eredità scientifica marconiana, la cultura italiana e le comunità all’estero.

“Un rientro a Toronto carico di significato per me,ho avuto la possibilità di celebrare la nascita della radio con un mia intervista al professor Guglielmo Giovannelli Marconi, emozionarmi nel rivedere Toronto dove ho abitato con i miei genitori,abbracciare gli affetti cari che conservo qui e cantare per la comunità italiana, una bella esperienza artistica e di vita condivisa con Marcondiro ,un grande musicista”, sono le parole di Alma Manera a fine spettacolo.

“Riportare il RadioConcerto che debuttò a Toronto nel 2004, con il racconto della storia della radio italiana e realizzarlo proprio qui in Canada, terra simbolica per le comunicazioni transatlantiche di Marconi, e sentire il calore di una platea così partecipe è stata un’emozione indescrivibile – ha dichiarato Marcondiro al termine dello spettacolo -. Vedere il pubblico di Toronto cantare, facendo il corro alla bellissima e potente voce di Alma , emozionarsi con noi e riconoscersi in queste melodie ci conferma quanto la musica e la radio restino un ponte vivo e insostituibile capace di unire le generazioni e le sponde dell’oceano”.

– Foto ufficio stampa Radioconcerto Show –

(ITALPRESS).