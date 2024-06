Cinelli “Accordo storico con la Specialty Food Association”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Per la prima volta un Paese diventa il promotore di un un'iniziativa che durerà un anno intero con la collaborazione della Specialty Food Association statunitense". Lo dice Donato Cinelli, presidente di Universal Marketing, in occasione del Summer Fancy Food Show di New York. sat/gtr