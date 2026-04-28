Dl Lavoro, Meloni “Un mld di incentivi, ma solo a chi applica ‘salario giusto'”

ROMA (ITALPRESS) - Il decreto legge "stanzia quasi un miliardo di euro per il rinnovo di alcuni importanti ed efficaci incentivi occupazionali, in particolare quelli legati all'assunzione dei giovani under 35, all'assunzione delle donne e dei lavoratori nell'area Zes, ma con una novità che noi consideriamo molto importante: a quegli incentivi si può accedere solo ed esclusivamente se si riconosce e si applica ai propri lavoratori quello che noi definiamo il 'salario giusto'", con cui "si intende il trattamento economico complessivo che viene percepito dal lavoratore che non è composto solamente dal salario orario, ma è composto da tutti gli elementi economici che concorrono a formare il contratto in favore del lavoratore". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il nuovo decreto Lavoro. sat/azn (Fonte video: Palazzo Chigi)