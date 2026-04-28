Minetti, Meloni “Fiducia in Nordio, sì ad accertamenti ulteriori”

ROMA (ITALPRESS) - "Mi fido del ministro Carlo Nordio", poi per quello che riguarda la grazia a Nicole Minetti "credo che la competenza non sia la mia. Per quello che riguarda l'iter del provvedimento credo che sia importante ricostruire un po' come vanno le cose in questa vicenda, perché anche io confesso che ho appreso della grazia a Nicole Minetti dalla stampa e ho chiesto come funzioni la prassi". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il nuovo decreto Lavoro. "Dall'inizio di questo governo, il ministero della Giustizia ha ricevuto 1241 domande di grazia e ne ha trasmesse alle Procure Generali 1045: di queste migliaia, tornano indietro con parere favorevole poche decine. Il Ministero della Giustizia tende a confermare il parere positivo che gli è pervenuto e le inoltra al Presidente della Repubblica che, di solito, conferma quel parere. Sono poi emersi altri elementi" sulla base dei quali "il Presidente della Repubblica ha chiesto, per il nostro tramite, alla procura generale di fare ulteriori accertamenti e io sono d'accordo sul fatto che vengano fatti ulteriori accertamenti", sul caso Minetti. sat/azn (Fonte video: Palazzo Chigi)