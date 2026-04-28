Borchia “Sul Bilancio Ue serve realismo”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Abbiamo bisogno di un bilancio serio". Lo ha dichiarato il capo delegazione della Lega al Parlamento Ue Paolo Borchia, intervenendo sul dibattito relativo al prossimo quadro finanziario dell'Unione europea. Secondo Borchia, è necessario mantenere un approccio pragmatico nella definizione delle priorità: "Serve lucidità per capire quali sono le priorità più importanti e su quali possiamo davvero raggiungere risultati concreti". L'esponente della Lega ha poi messo in guardia rispetto all'ipotesi di un aumento del bilancio europeo: "Chiedere più risorse significherebbe versare di più, quindi più tasse. Non mi sembra che questa sia la fase storica adatta per chiedere ulteriori sacrifici agli italiani e alle imprese". Borchia ha inoltre sottolineato i limiti delle politiche europee degli ultimi anni: "Questo bilancio rischia di essere condizionato da errori già visti, come un eccesso di ambientalismo e di ideologia. Ci troviamo in una fase di grande difficoltà rispetto al resto del mondo. Per questo serve un bagno di umiltà e realismo, e questi principi devono essere tradotti concretamente nel bilancio che verrà". xf4/sat/mca1