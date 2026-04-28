Damiano “Puntare su salari equi, welfare universale e giustizia sociale”

Damiano “Puntare su salari equi, welfare universale e giustizia sociale”

ROMA (ITALPRESS) - Fornire un contributo per riposizionare la sinistra intorno ai temi della riduzione della disuguaglianza e all'affermazione di una nuova generazione di diritti sociali. Parte da queste premesse il libro "L'Italia che non arriva a fine mese" - edito dalla Fondazione Feltrinelli - scritto da Cesare Damiano insieme a Mimmo Carrieri e Agostino Megale, che in un'intervista alla Italpress illustra i temi legati a lavoro, salari e welfare contenuti nel volume. ads/azn