Cincinnati, Musetti-Sonego sconfitti in finale. Stasera le finali Sinner-Alcaraz e Paolini-Swiatek

CINCINNATI (USA) (ITALPRESS) – Per la seconda volta, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego si fermano in finale in doppio. Dopo Doha 2024, succede anche al torneo di Cincinnati (Usa), settimo Atp Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi di 9.193.540 dollari. Gli azzurri, sul cemento del Lindner Family Tennis Center, nella sfida per il titolo hanno subito la rimonta del croato Nikola Mektic e dello statunitense Rajeev Ram. Gli ex numeri 1 del mondo in doppio, al quarto torneo in coppia, si sono imposti al super tie-break con il punteggio di 4-6 6-3 10-5.

Il piemontese ed il toscano possono comunque essere soddisfatti del percorso a Cincinnati, dove erano arrivati ai quarti due anni fa, avendo eliminato i campioni del 2023 Gonzalez/Molteni al primo turno e annullato un match point per battere le teste di serie n.5 Salisbury-Skupski in semifinale. Musetti, primo uomo ad aver raggiunto una finale in un Masters 1000 in singolare e in doppio nel 2025, rimanda ancora l’attesa per il primo titolo in doppio in carriera nel circuito maggiore. Restano due i titoli di Sonego, a Cagliari 2021 (con Vavassori) e Kitzbuhel 2022 (con Martinez).

STASERA LE FINALI DI SINNER E PAOLINI

Questa sera l’Italia è con il fiato sospeso per le due finali di singolare del torneo di Cincinnati: alle ore 21 italiane (15 locali) il numero uno del mondo Jannik Sinner affronta lo spagnolo Carlos Alcaraz nel remake della finale del Roland Garros e di Wimbledon. Non prima di mezzanotte, invece, Jasmine Paolini va a caccia del titolo femminile opposta alla polacca Iga Swiatek.

