Cina: Yunding Snow Park ospiterà eventi di Coppa del Mondo FIS

Lo Yunding Snow Park, nella provincia settentrionale cinese di Hebei, una sede dei Giochi Olimpici Invernali del 2022, ospiterà quest'inverno una serie di competizioni internazionali, tra cui la Coppa del Mondo FIS di Freeski e Snowboard Big Air, la Snow League, la Coppa del Mondo FIS di Freeski e Snowboard Halfpipe e la Coppa del Mondo FIS di Sci Freestyle. (ITALPRESS/XINHUA) mec/lcr/azn (Fonte video: Xinhua)