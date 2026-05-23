Cina, presentato l’equipaggio della missione Shenzhou-23

Gli astronauti cinesi Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan e Li Jiaying svolgeranno la missione spaziale con equipaggio Shenzhou-23, e Zhu sarà il comandante. Lo ha annunciato sabato la China Manned Space Agency. Il lancio della navicella con equipaggio Shenzhou-23 è previsto per le 23:08 di domenica (ora di Pechino) dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nel nord-ovest della Cina. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca3 (Fonte video: Xinhua)