Home Video News Xinhua Cina, terrazze di riso di Yunlong in una vista fiabesca tilt-shift
Cina, terrazze di riso di Yunlong in una vista fiabesca tilt-shift
Viste attraverso un obiettivo tilt-shift, le terrazze di riso della contea di Yunlong, nella provincia sudoccidentale cinese dello Yunnan, ricordano un minuscolo "regno da fiaba". Gli agricoltori trapiantano le piantine di riso nei campi, dando vita in modo vivido alla stagione delle semine di inizio estate. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca3 (Fonte video: Xinhua)