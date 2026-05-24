Chongqing, vlogger britannico esplora il ritorno a tradizione in una casa da tè

Ricavata da un vecchio cinema, una casa da tè a Chongqing, in Cina, sta attirando folle di visitatori grazie alla sua combinazione unica di nostalgia e fascino moderno. Un vlogger britannico esplora il vivace locale per vedere come tradizione e modernità coesistano nella vita quotidiana cinese. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)