Cina, studenti di Harvard e Mit stupiti da meraviglia ingegneristica nel Guizhou

Cina, studenti di Harvard e Mit stupiti da meraviglia ingegneristica nel Guizhou

Che aspetto ha il ponte più alto del mondo visto attraverso gli occhi degli studenti di Harvard e del Mit? Durante una visita nella provincia sudoccidentale cinese del Guizhou, una delegazione di studenti si è trovata a 600 metri di altezza sul ponte del Grand Canyon di Huajiang, sperimentando in prima persona una delle più grandi conquiste ingegneristiche della Cina. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)