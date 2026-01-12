Cina: Xinjiang, proseguono attività di controllo della desertificazione (3)

MOYU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone l’11 gennaio 2026, mostra una veduta delle griglie erbose nel deserto intorno alla cittadina di Kawak della contea di Moyu, prefettura di Hotan, nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nel nord-ovest della Cina. La prevenzione e il controllo della desertificazione, una delle missioni prioritarie nello Xinjiang da molti anni, offrono ulteriori opportunità di lavoro ai contadini locali durante la bassa stagione.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
