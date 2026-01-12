Cina: Xinjiang, proseguono attività di controllo della desertificazione (1)

MOYU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei grandi macchinari ingegneristici livellano le dune di sabbia nella cittadina di Kawak della contea di Moyu, prefettura di Hotan, nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nel nord-ovest della Cina, l’11 gennaio 2026. La prevenzione e il controllo della desertificazione, una delle missioni prioritarie nello Xinjiang da molti anni, offrono ulteriori opportunità di lavoro ai contadini locali durante la bassa stagione.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
