Cina: Xinjiang, nuovo progetto idrico inizia a produrre energia

Un nuovo progetto per la conservazione idrica, situato nello Xinjiang della Cina nord-occidentale, ha iniziato ieri a produrre energia elettrica. Questo complesso idrico non solo ospita la diga in sabbia e ghiaia con rivestimento in calcestruzzo più alta al mondo, ma offre anche benefici in termini di tutela ecologica, irrigazione, controllo delle inondazioni e produzione di energia elettrica. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)