Cina: Xiangyang promuove turismo unendo storia locale e vivace vita di strada

Di giorno, storia e cultura. Di notte, spettacoli di luci e vita di strada. Negli ultimi anni, Xiangyang, nella provincia centrale cinese dello Hubei, ha promosso il turismo attraverso spettacoli di luci, crociere serali, esibizioni dal vivo e mercati notturni. La città ha inoltre integrato il proprio patrimonio storico e culturale nell'offerta turistica, proponendo ai visitatori un'esperienza più ricca che unisce la storia locale alla vivacità della vita di strada. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)