Cina, storico allevamento equino di Shandan si dedica ai cavalli da corsa

Una tradizione di allevamento equino lunga oltre 2.000 anni sta aprendo un nuovo capitolo. Nel centro di allevamento equino di Shandan, nella Cina occidentale, gli allevatori proteggono la robusta razza autoctona Shandan, incrociandola con cavalli purosangue inglesi e arabi per ottenere cavalli da corsa più veloci e atletici. Dalla regione dell'antica Via della seta al moderno ippodromo, scoprite come la tradizione incontra l'innovazione. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)