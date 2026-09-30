Cina: Hangzhou, vlogger britannico torna a Binjiang e trova il futuro

Quattro anni dopo la sua prima visita, il vlogger britannico Jason è tornato nel distretto di Binjiang a Hangzhou, capoluogo della provincia orientale cinese dello Zhejiang, e ha scoperto una realtà molto diversa. Dai robot umanoidi e dall'IA incarnata ai veicoli elettrici e alle soluzioni per l'energia pulita che conquistano i mercati globali, l'area è diventata uno dei poli dell'innovazione in Cina. Nel video, scopriamo insieme a Jason come Binjiang si stia reinventando per il futuro. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)