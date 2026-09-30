Home Video News Xinhua Cina: Shenzhen, fabbrica smart produce unità edilizie modulari ogni 20 minuti
Cina: Shenzhen, fabbrica smart produce unità edilizie modulari ogni 20 minuti
Potrebbe essere questo il futuro dell'edilizia? A Shenzhen, una nuova fabbrica intelligente sta costruendo abitazioni modulari in modo molto simile alle automobili su una catena di montaggio. Con oltre 80 robot e macchinari intelligenti, più del 70% di un edificio può essere completato all'interno della fabbrica, con un modulo completamente attrezzato che esce dalla linea di produzione ogni 20 minuti. I moduli vengono poi spediti per l'assemblaggio in loco, riducendo i tempi di costruzione di oltre il 60%. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)