MANAS (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un dipendente controlla il confezionamento presso un’azienda di fertilizzanti nella contea di Manas, nella prefettura autonoma di Changji Hui, nella regione autonoma uigura dello Xinjiang, nella Cina nord-occidentale, il 5 marzo 2026. I produttori di forniture agricole dello Xinjiang stanno lavorando a pieno regime per evadere gli ordini e garantire un flusso stabile di fertilizzanti e materiali per i lavori agricoli di primavera. L’abbondanza di forniture agricole e il miglioramento della gestione dei campi, insieme all’uso di droni, forniscono un solido sostegno per un avvio senza intoppi di un altro ciclo di semina primaverile, fondamentale per ottenere una maggiore produzione di cereali e un aumento dei redditi degli agricoltori locali.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).