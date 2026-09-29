Cina: presidente onorario CIO, sport costruisce ponti e favorisce comprensione

Intervenendo al Forum di Nishan sulle civiltà del mondo del 2026, il presidente onorario a vita del CIO Thomas Bach ha sottolineato il potere dello sport di approfondire la comprensione reciproca. "Lo sport riguarda l'educazione e i valori. Lo sport costruisce sempre ponti e favorisce la comprensione tra tutte le nazioni e tutti i popoli del mondo", ha dichiarato. L'evento si sta svolgendo a Nishan, Qufu, città natale di Confucio nello Shandong. "Conservo ricordi molto belli della mia visita, alcuni anni fa, nel luogo di nascita di Confucio. Mi ha dato l'opportunità di scoprire in prima persona quanto il pensiero confuciano e l'olimpismo abbiano in comune", ha aggiunto Bach. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)