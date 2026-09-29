Cina: guidati dalla curiosità, i consigli per un viaggio durante le feste

La Cina è più grande, più ricca e più diversificata di quanto qualsiasi itinerario possa riassumere. Dalle metropoli frenetiche ai villaggi tranquilli e ai paesaggi mozzafiato, c'è sempre qualcosa in più da vedere, vivere e scoprire. Con le vacanze per la Festa nazionale cinese ormai alle porte, perché non lasciare un po' di spazio all'inaspettato? Il consiglio migliore? Andare in Cina con curiosità. (XINHUA) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)