Cina, nello Xinjiang robot dotati di IA lavorano nei campi di cotone

Nello Xinjiang della Cina nord-occidentale, dei robot dotati di intelligenza artificiale stanno contribuendo alla gestione di vaste distese di campi di cotone. Equipaggiati con il sistema di navigazione BeiDou e con tecnologie di riconoscimento basate sull'IA, questi robot sono in grado di pianificare autonomamente i propri percorsi, evitare gli ostacoli e irrorare pesticidi in modo automatico. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)