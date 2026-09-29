Home Video News esteri Cina, nello Xinjiang robot dotati di IA lavorano nei campi di cotone
Cina, nello Xinjiang robot dotati di IA lavorano nei campi di cotone
Nello Xinjiang della Cina nord-occidentale, dei robot dotati di intelligenza artificiale stanno contribuendo alla gestione di vaste distese di campi di cotone. Equipaggiati con il sistema di navigazione BeiDou e con tecnologie di riconoscimento basate sull'IA, questi robot sono in grado di pianificare autonomamente i propri percorsi, evitare gli ostacoli e irrorare pesticidi in modo automatico. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)