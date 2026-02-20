Home Video News Xinhua Cina: Xiamen e Kinmen organizzano spettacolo pirotecnico per Festa di Primavera
La città costiera continentale di Xiamen e la vicina isola di Kinmen hanno organizzato uno spettacolo pirotecnico congiunto nel primo giorno dell'Anno del Cavallo, celebrando la tradizionale Festa di Primavera osservata dalle persone su entrambe le sponde dello Stretto di Taiwan. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca1 (Fonte video: Xinhua)