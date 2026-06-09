Home Video News Xinhua Cina, volpi delle steppe tra i giacimenti petroliferi dello Xinjiang
Cina, volpi delle steppe tra i giacimenti petroliferi dello Xinjiang
Nei giacimenti petroliferi attorno a Karamay, nella regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang uiguro, le volpi delle steppe si stanno stabilendo tra le unità di pompaggio, giocando e vagando a pochi passi dagli operai petroliferi, che ora condividono il loro spazio di lavoro con la fauna selvatica. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)