Cina: vacanze prolungate alimentano la domanda interna di viaggi verso l’Europa

Poiché quest'anno le vacanze per la Festa di metà autunno e per la Festa nazionale in Cina si sono celebrate a soli tre giorni lavorativi di distanza, alcuni viaggiatori hanno preso tre giorni di ferie per unire le due pause in una vacanza prolungata di 13 giorni. Questo periodo prolungato, usato per viaggiare, ha alimentato una maggiore domanda di spostamenti a lungo raggio verso l'Europa. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)