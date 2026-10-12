Cina, a Luoyang confronto su patrimonio culturale e futuro delle città

Cina, a Luoyang confronto su patrimonio culturale e futuro delle città

Con la sua ricca storia e il suo patrimonio culturale, la città cinese di Luoyang accoglie ospiti internazionali provenienti da tutto il mondo. Si sono riuniti per discutere di come le città antiche possano preservare il proprio patrimonio abbracciando al tempo stesso il futuro, in occasione del Global Mayors Dialogue e del Forum internazionale sulle antiche capitali. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)