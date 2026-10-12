Cina: tigri siberiane e leopardi dell’Amur selvatici prosperano nel nord-est

Grazie a una combinazione di tecnologie all'avanguardia e pattugliamenti sul campo, alcuni felini speciali stanno prosperando nel Parco nazionale delle tigri e dei leopardi della Cina nord-orientale! Scoprite come le iniziative di conservazione stanno aiutando le tigri siberiane e i leopardi dell'Amur selvatici a prosperare. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)