Cina: violinista USA, “Il Paese ha segnato profondamente la mia vita e carriera”

"La mia vita e la mia carriera sono state segnate dalla Cina: dal Paese, dalle persone, dalla musica e dai rapporti umani". A più di cinquant'anni dal suo primo viaggio in Cina con la Philadelphia Orchestra, l'esperto violinista Davyd Booth ha affermato che il Paese è diventato una parte imprescindibile sia della sua carriera professionale sia della sua vita personale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/(Fonte video: Xinhua)