Home Video News Xinhua Cina: perché la parola “ricongiungimento” richiama la forma rotonda in cinese?
Cina: perché la parola “ricongiungimento” richiama la forma rotonda in cinese?
Durante la sua visita negli Stati Uniti, il presidente cinese Xi Jinping ha descritto la Festa di metà autunno come "una festa del ricongiungimento" nella tradizione cinese. In inglese, "reunion" significa ritrovarsi. In cinese si dice 团圆 "tuán yuán", un'espressione che dà una forma a questa unione. Perché, dunque, in cinese il ricongiungimento richiama la forma "rotonda"? (XINHUA/ITALPRESS) mec/(Fonte video: Xinhua)