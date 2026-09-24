Cina-Stati Uniti: un’amicizia che attraversa il Pacifico

"Le storie delle relazioni tra Cina e Stati Uniti sono scritte dai nostri popoli", ha affermato il presidente cinese Xi Jinping. Dai ricongiungimenti con i vecchi amici agli incontri con gli studenti statunitensi, fino agli omaggi resi ai veterani delle Tigri Volanti, le interazioni di Xi con i cittadini statunitensi raccontano una storia di amicizia che attraversa le generazioni. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)