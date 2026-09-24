Trump accoglie Xi all’aeroporto con cerimonia solenne per la visita di Stato

Il presidente cinese Xi Jinping ha iniziato ieri pomeriggio la sua visita di Stato negli Stati Uniti. Il presidente statunitense Donald Trump ha accolto personalmente Xi all'aeroporto e ha tenuto una solenne cerimonia di benvenuto, con un saluto composto da 21 colpi d'artiglieria, una parata aerea militare e l'esecuzione degli inni nazionali dei due Paesi. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)