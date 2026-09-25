Xi ricorda cooperazione Cina-USA su rotta aerea Hump in Seconda guerra mondiale

Un'amicizia del genere, forgiata nel sangue e nel fuoco, si tramanderà certamente di generazione in generazione. Lo ha dichiarato il presidente cinese Xi Jinping, in visita negli Stati Uniti, durante un banchetto di benvenuto offerto dal presidente statunitense Donald Trump alla Casa Bianca. Xi ha ricordato che, più di 80 anni fa, i popoli di Cina e Stati Uniti combatterono fianco a fianco contro l'aggressione militarista giapponese e inaugurarono la celebre rotta aerea dell'Hump. (XINHUA/ITALPRESS) mec/(Fonte video: Xinhua)