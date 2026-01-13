Cina: vice premier, investimenti imprese estere e capitali a lungo termine sono benvenuti

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il vice primo ministro cinese He Lifeng lunedì ha affermato che la Cina accoglie con favore le imprese estere, compresa Warburg Pincus, e i capitali a lungo termine affinché continuino ad ampliare i loro investimenti in Cina e ad approfondire una cooperazione reciprocamente vantaggiosa con il Paese.

He, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese (PCC), ha formulato tali osservazioni durante l’incontro con l’ex segretario al Tesoro degli Stati Uniti Timothy Geithner, oggi presidente di Warburg Pincus.

Il funzionario ha affermato che la Cina sta attuando pienamente i principi guida della quarta sessione plenaria del 20esimo Comitato centrale del PCC, in conformità con le indicazioni e le disposizioni del 15esimo Piano quinquennale, e sta portando avanti la costruzione di un mercato nazionale unificato, ampliando con determinazione un’apertura di alto livello e favorendo uno sviluppo economico di alta qualità.

Da parte sua, Geithner si è detto ottimista sulle prospettive dello sviluppo economico della Cina, e Warburg Pincus è desiderosa di continuare ad approfondire la propria presenza nel mercato cinese e di promuovere una più profonda cooperazione economica e commerciale tra Stati Uniti e Cina.

(ITALPRESS).