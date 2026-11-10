Home Video News Xinhua Cina: Changchun, droni illuminano cielo per celebrare anniversario Aeronautica
Cina: Changchun, droni illuminano cielo per celebrare anniversario Aeronautica
Ieri uno spettacolare show di droni ha illuminato il cielo notturno di Changchun, nella Cina nord-orientale, con 3.000 droni che hanno formato delle immagini per celebrare l'imminente 77esimo anniversario della fondazione dell'Aeronautica militare dell'Esercito popolare di liberazione (PLA), che ricorre l'11 novembre. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)