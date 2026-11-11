Cina: Shanghai, agente spiega ai turisti in inglese le regole su bici elettriche

Un promemoria sulla sicurezza in un inglese fluente. Nel distretto di Jing'an, a Shanghai, un agente della polizia stradale ha fermato un turista thailandese perché trasportava su una bicicletta elettrica un passeggero di età superiore ai 12 anni. Avendo appreso che i visitatori non conoscevano le norme locali sulla circolazione stradale, l'agente ha spiegato loro le regole prima di emettere un'ammonizione per la prima infrazione. Un po' di pazienza nella comunicazione fa davvero la differenza. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)