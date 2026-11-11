Cina: Perriere, parkour può dare un tocco di originalità ai Giochi olimpici

La Coppa del mondo di parkour 2026 di Pechino si è svolta dal 29 ottobre al primo novembre presso il parco Shougang, una delle sedi dei Giochi olimpici invernali di Pechino 2022. Al termine della competizione, Charles Perriere, presidente del Comitato tecnico di parkour di World Gymnastics, ha parlato con Xinhua dell'evento e delle prospettive di inclusione di questo sport nei Giochi olimpici. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)