Home Video News Xinhua Cina: alla CIIE i prodotti globali incontrano la domanda del mercato cinese
Cina: alla CIIE i prodotti globali incontrano la domanda del mercato cinese
Dalle specialità locali al mercato cinese in crescita. Alla nona edizione della China International Import Expo (CIIE) di Shanghai, gli espositori di tutto il mondo cercano di raggiungere gli acquirenti cinesi, sfruttando la crescente domanda dei consumatori e creando nuove partnership commerciali. Che cosa rappresenta per loro il mercato cinese? Ascoltiamo direttamente le testimonianze degli espositori provenienti da Brasile, Benin, Kenya e Sri Lanka. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)