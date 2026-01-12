Cina: veicolo spaziale commerciale completa un volo di prova suborbitale

JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un veicolo spaziale cinese, progettato per viaggi turistici, ha completato lunedì una missione di volo di prova suborbitale nel nord-ovest della Cina.

Utilizzando un sistema di recupero con paracadute, la capsula di carico recuperabile è atterrata in sicurezza ed è stata recuperata presso il Centro di lancio satellitare di Jiuquan.

Il volo di prova ha dimostrato la decelerazione durante il rientro e ha completato la verifica del modulo di carico recuperabile, mettendo inoltre in evidenza la tecnologia di controllo dell’atterraggio di precisione dello stadio secondario del veicolo spaziale, aprendo la strada allo sviluppo di future attività di turismo spaziale, secondo quanto riferito dal suo sviluppatore, l’azienda aerospaziale commerciale cinese CAS Space.

Denominato Lihong-1 Y1, il veicolo spaziale può raggiungere altitudini di circa 120 chilometri. Ha bassi costi di lancio, un elevato livello di flessibilità e la capacità di recuperare carichi sperimentali.

Per quanto riguarda i carichi utili, può fornire un ambiente sperimentale altamente stabile e multifunzionale della durata di oltre 300 secondi, ha dichiarato l’azienda.

