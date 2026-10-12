Home Video News Xinhua Cina, il Parco nazionale di Sanjiangyuan compie cinque anni
Cina, il Parco nazionale di Sanjiangyuan compie cinque anni
Il Parco nazionale di Sanjiangyuan compie cinque anni! Istituito ufficialmente il 12 ottobre 2021, il parco protegge le sorgenti dei fiumi Yangtze, Giallo e Lancang. A cinque anni di distanza, la protezione della fauna selvatica prosegue, i guardiaparco locali restano in prima linea e i corpi idrici e gli ecosistemi delle zone umide si stanno espandendo. Ecco una panoramica di questi cinque anni dedicati alla protezione della "torre d'acqua" della Cina. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)