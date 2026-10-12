Cina, il Parco nazionale di Sanjiangyuan compie cinque anni

Il Parco nazionale di Sanjiangyuan compie cinque anni! Istituito ufficialmente il 12 ottobre 2021, il parco protegge le sorgenti dei fiumi Yangtze, Giallo e Lancang. A cinque anni di distanza, la protezione della fauna selvatica prosegue, i guardiaparco locali restano in prima linea e i corpi idrici e gli ecosistemi delle zone umide si stanno espandendo. Ecco una panoramica di questi cinque anni dedicati alla protezione della "torre d'acqua" della Cina. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)