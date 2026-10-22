Cina: utensili da cucina conquistano i mercati globali

La cittadina di Xingfu, nella provincia cinese dello Shandong, rappresenta oltre il 40% del mercato cinese degli utensili da cucina professionali, e i produttori locali si stanno espandendo attivamente nei mercati globali. In questa cittadina, oltre 2.800 imprese produttrici di tali utensili generano un valore di produzione annuo superiore a 35 miliardi di yuan (circa 5,24 miliardi di dollari USA). I loro prodotti raggiungono oltre 60 Paesi e regioni e sono stati utilizzati in occasione di importanti eventi internazionali, tra cui le Olimpiadi invernali di Pechino e i Mondiali di calcio in Qatar. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mgg (Fonte video: Xinhua)