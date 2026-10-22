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Cina: al via a Hong Kong la Riunione dei ministri delle Finanze dell’APEC
La Riunione dei ministri delle Finanze della Cooperazione economica dell'Asia-Pacifico (APEC) si è aperta martedì a Hong Kong. L'incontro di due giorni servirà a dare slancio ai lavori relativi al settore finanziario, in vista della 33esima Riunione dei leader economici dell'APEC, in programma a novembre a Shenzhen, in Cina. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)