Cina: funzionario BCE, contano diversità di modelli di IA e cooperazione globale

L'IA è una tecnologia globale e avere possibilità di scelta è importante. A margine del Bund Summit 2026 a Shanghai, Philip R. Lane, membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea, sottolinea l'importanza della cooperazione globale e dell'accesso a una gamma diversificata di modelli di IA. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)