Cina: fondatore ZXMOTO assegna al team punteggio 90/100 dopo successo nel WSBK

Il produttore cinese di motociclette ZXMOTO ha superato le aspettative nel Campionato mondiale Superbike, con il pilota Valentin Debise che ha chiuso al secondo posto nella classifica piloti della stagione 2026 e la casa costruttrice che si è piazzata terza nella classifica generale. Il fondatore Zhang Xue ha valutato la stagione con un 90 su 100. Per lui, le battute d'arresto sono solo parte del gratificante percorso verso la realizzazione di un sogno. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)