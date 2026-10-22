Home Video News Xinhua Cina: “capitale della porcellana” rivitalizza antico artigianato con innovazione
Cina: “capitale della porcellana” rivitalizza antico artigianato con innovazione
Jingdezhen, la "capitale della porcellana" cinese, vanta una tradizione nella produzione di porcellana che si estende per oltre 1.000 anni. Sebbene l'artigianato rimanga centrale nell'identità di Jingdezhen, la tecnologia sta aprendo nuove possibilità per la produzione di ceramica. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mgg (Fonte video: Xinhua)