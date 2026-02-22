Cina, uno spettacolo equestre a Lhasa per celebrare il Capodanno tibetano

Il 20 febbraio 2026 si è svolta a Lhasa, capoluogo della regione autonoma dello Xizang, in Cina, una tradizionale esibizione equestre per il Capodanno tibetano. Lo spettacolo equestre, nel terzo giorno del Capodanno tibetano, è un'attività amata dalla popolazione dello Xizang ed è un simbolo della cultura etnica tibetana. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr/mca3 (Fonte video: Xinhua)