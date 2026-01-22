Home Video News Xinhua Cina: uno sguardo alla trasformazione a zero emissioni della Cina
Da centrale termica a parco dell'innovazione, un ex complesso industriale degli anni '70 nel centro di Pechino è il simbolo della transizione ecologica guidata dalla tecnologia nel Paese. Yu Jiaming di Xinhua vi accompagna per dare uno sguardo al futuro a zero emissioni di carbonio della Cina. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)